Автодороги в Москве помыли с шампунем

В Москве второй раз за весну помыли автодороги и тротуары с шампунем. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Специалисты используют абсолютно безопасное концентрированное моющее средство, им промывают все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории.

После мытья дорог и тротуаров шампунем обязательно проводится обычная мойка чистой водой. В основном используется техника, а в труднодоступных местах работы выполняют вручную.