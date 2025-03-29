Мошенники включили в новую схему домашних животных россиян

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Её раскрыло Роскачество.

Аферисты звонят ничего не подозревающим россиянам и, представившись сотрудниками жилищной инспекции, интересуются количеством домашних животных в квартире. Затем начинают утверждать, что у гражданина превышен некий лимит на число питомцев и вымогают деньги.

Угрозы подкрепляются ссылками на новые правила с сайта "Госуслуги". Жертва идёт по ссылке и теряет личные данные.

В случае подобных звонков гражданам рекомендуют немедленно прекращать разговор и обратиться в полицию, сообщает РИА Новости.