ВСУ продолжают атаки на объекты энергетической инфраструктуры России. Об этом сообщили в Минобороны.

За прошедшие сутки нанесены шесть ударов. Атакованы пять объектов "Россетей" в Белгородской области и нанесён ещё один удар снарядами HIMARS по газоизмерительной станции "Суджа", она фактически уничтожена.

В ведомстве констатировали, что вне зависимости от заявлений Владимира Зеленского о прекращении намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях.

Мораторий на удары по объектам энергоструктуры действует с 18 марта. Россия его неукоснительно соблюдает. Киевский режим неоднократно нарушал договорённости.