ВСУ продолжают атаки на объекты энергетической инфраструктуры России. Об этом сообщили в Минобороны.
За прошедшие сутки нанесены шесть ударов. Атакованы пять объектов "Россетей" в Белгородской области и нанесён ещё один удар снарядами HIMARS по газоизмерительной станции "Суджа", она фактически уничтожена.
В ведомстве констатировали, что вне зависимости от заявлений Владимира Зеленского о прекращении намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях.
Мораторий на удары по объектам энергоструктуры действует с 18 марта. Россия его неукоснительно соблюдает. Киевский режим неоднократно нарушал договорённости.