Российские войска ведут активное наступление на кураховском участке фронта. В лесу на окраине Катериновки не смолкает ожесточённая перестрелка. Это отряд российских штурмовиков, всего четверо бойцов, захватывают целый комплекс опорных пунктов ВСУ. Противник прячется за перекрытиями. Но сопротивление было недолгим. Кто уцелел – сдались и вылезли из окопов с поднятыми руками.

Этот дерзкий рейд был не только разведкой боем, но ещё и позволил отрезать гарнизон ВСУ в самой Катериновке от передовых укреплений. Сегодня наши бойцы начали уверенный штурм посёлка.

Наступление российских войск словно приобрело второе дыхание. На подходах к Днепропетровской области наши полки окружили и выбивают националистов из Богдановки и Новопавловки.

В промзоне Часова Яра развевается красное знамя. Противник в центре города полностью окружен. В ближайшие сутки десантники начнут зачистку городского центра.

В Сумской области освобождена Веселовка. Идет ликвидация отрядов ВСУ с соседних Басовке и Владимировке. В курском приграничье тульские десантники водрузили флаги над освобождёнными Гоголевкой и пунктом пропуска "Суджа".