Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Сегодня мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-байрам, который знаменует окончание священного месяца Рамадан. Верующих поздравил Владимир Путин. Глава государства отметил: российские последователи ислама бережно относятся к богатому духовному историческому наследию предков, чтут традиции и вносят значимый вклад в развитие страны.

"Самого искреннего уважения заслуживает огромный созидательный вклад мусульманских организаций в развитие общественной, культурной жизни страны, в реализацию востребованных благотворительных, образовательных, просветительских, патриотических проектов и инициатив. И конечно, особо отмечу действенную помощь, которую вы оказываете участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким", - сказал президент.

Ураза-байрам - один из двух главных праздников исламского календаря, установленный, по преданию, ещё пророком Мохаммедом. Это - день разговения после поста, который в этом году длился 29 суток. Он призывает верующих к нравственному совершенствованию, милосердию и состраданию.

В Ураза-байрам, помимо общей молитвы и праздничной трапезы, принято просить друг у друга прощения, раздавать милостыню, посещать родных, принимать гостей, сообщает "ТВ Центр".