Помог раненым товарищам: подвиг сержанта Ислахова

В Министерстве обороны России рассказали о новых героях спецоперации. Старший лейтенант Кирилл Онацкий во время штурма попал под атаку дрона-камикадзе. Получив тяжелое ранение, Кирилл продолжил командовать боем, и наши передовые отряды выбили противника с занимаемых рубежей. Враг бежал, бросив убитых и вооружение.

Сержант Альфар Ислахов направлялся с группой на усиление освобождённых от боевиков позиций, когда ВСУ начали массированный обстрел. Рискуя собой, Альфар оказал первую помощь пострадавшим товарищам, организовал их эвакуацию в госпиталь и своевременно прибыл в заданный район, сообщает "ТВ Центр".