Растёт число жертв землетрясения в Мьянме

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1 600 человек, пострадали более 3 400. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на пресс-службу государственного административного совета Мьянмы.

Накануне в Мьянме произошло мощное землетрясение амплитудой около восьми. Россия направила в страну спасателей и психологов МЧС, машины, воду, продукты, генераторы и лекарства. Два самолёта уже приземлились в столице Мьянмы.

Сегодня днём произошло ещё одно землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр находился в 19 километрах к юго-западу от столицы страны.