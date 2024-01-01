Двойная ложь – так назвал высказывание генсека ООН о легитимности Владимира Зеленского зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"На Украине есть легитимное правительство, и очевидно, что его нужно уважать, заявил генеральный секретарь ООН. Это, увы, двойная ложь. Его не за что уважать. Он потерпел неудачу, его люди гибнут, а его страна исчезает", - написал Медведев на английском языке в социальной сети X.

Ранее Антониу Гутерриш заявил, что украинское правительство является легитимным и призвал уважать этот факт. Так генсек ООН отреагировал на предложение президента России Владимира Путина ввести на Украине внешнее управление.

Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истёк в мае 2024 года. Выборов главы государства с тех пор на Украине не проводилось, поэтому нахождение Зеленского на посту президента не имеет под собой легитимных оснований.