На шоссе под Вологдой приземлился самолёт

Небольшой самолет совершил вынужденную посадку на автодорогу в Вологодской области. ЧП произошло около деревни Лесково, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Известно, что легкомоторный самолёт марки L-4 во время учебного полета совершил вынужденную посадку на автодорогу. Никто не пострадал.

По факту инцидента проводится доследственная проверка. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как самолёт медленно едет по дороге. Сзади скопилась иного машин, за самолётом идут сотрудники ГАИ.