Израиль начал наземную операцию в секторе Газа

Армия обороны Израиля начала наземную операцию в районе Рафаха с целью расширения зоны безопасности на юге сектора Газа. Об этом сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ.

В середине января в секторе Газа вступил в силу договор о прекращении огня. Израиль и ХАМАС после этого провели несколько обменов заложниками и заключёнными.

В марте из-за приостановки процедуры обмена Израиль возобновил обстрелы сектора Газа. В Тель-Авиве заявили, что необходимость возобновления активных действий связана с тем, что движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников.