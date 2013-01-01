Стартап BrainBridge представил безумный проект пересадки головы

Компания BrainBridge опубликовала видеоролик, в котором заявила, что совсем скоро станет возможной операция по пересадке головы. Смысл в том, чтобы голову человека прирастить к здоровому телу донора, что по замыслу должно обеспечить обладателю головы долгую и счастливую жизнь с новым телом. Ролик был с восторгом встречен энтузиастами научного прогресса, но со скепсисом - в медицинском сообществе, в котором считают, что на пути к такой пересадке есть непреодолимые препятствия. Кроме того, есть здесь и серьёзные этические аспекты, например, риск того, что начнётся охота за телами доноров, для чего могут начать убивать молодых здоровых людей.

Сенсационное видео стремительно разлетелось по миру и наделало много шума. В нём рассказывали о возможности пересадки головы человека с одного тела на другое. И даже показывали, как это будет: "Процедура пересадки головы включает в себя отделение головы человека от своего больного тела и прикрепления её к телу здорового молодого донора с мёртвым мозгом. Трансплантация головы сможет обеспечить людям с тяжёлыми заболеваниями, возможность иметь функциональное тело, сохраняя при этом их сознание, воспоминания и когнитивные способности".

Что это - фильм ужасов, или интригующие перспективы развития медицины? Выглядит как идеальное средство от старости и смертельных болезней. Этот безумный амбициозный проект презентовала некая немецкая компания-стартап BrainBridge. Компания - плод трудов берлинского биолога Хашима аль-Гаили, который в последнее время активно занимается популяризацией науки. Он и опубликовал этот ролик, и получил на него миллионы откликов.

Идея пересадки головы выглядит как сюжет фантастических романов типа "Голова профессора Доуэля" Александра Беляева. Новое тело, по обещанию BrainBridge, можно будет получить уже через 10 лет. Операцию, якобы, будут проводить роботы-хирурги с искусственным интеллектом. Автоматические манипуляторы отделят голову от старого тела и подключат её к новому телу - донорскому. Склеят спинной мозг с головным, сошьют нервы, мышцы и сосуды, и даже пересадят лицо.

На фоне такой инициативы эксперименты Илона Маска с мозговым интерфейсом Neuralink кажутся довольно безобидными, но и более реалистичными. Авторы интернет-подкастов обещаниям BrainBridge не поверили. Ролик они назвали фантастикой, но фантастикой полезной, которая поднимает важные вопросы: медицинские и этические.

Эммет Шорт, руководитель отдела рекламы Opus Clip: "Если это рекламный ролик о долголетии, то это отлично. Мы надеемся, что все увидят его и задумаются о возможностях, какими бы дикими и ужасными они не казались. Что касается видео, я аплодирую его создателям и ценю вопросы, которое оно вызывает. Например, хотели бы вы получить чужое тело? А что, если тел не хватит? Могут ли два человека жить в одном теле? Впрочем, некоторые известные люди поддерживают этот проект, что вызывает ещё больше вопросов: какие именно известные люди?".

Видимо те, кто устал бесконечно пересаживать себе новые сердца, как некогда Дэвид Рокфеллер, у которого их было восемь. И намерены решить проблему радикально – сменить тело целиком. И, кстати, современная робототехника вполне готова к такому прорыву, уверен Олег Кивокурцев, сооснователь пермской робототехнической компании "Промобот".

"Многие операции, в том числе даже на сердце, сегодня хирурги делают с помощью технологии робототехники, поэтому касательно процесса пересадки головы, здесь можно с уверенностью сказать, что робот справится лучше, чем человек. Основной проблемой в этом проекте является биология, медицина, фармакология. Что же касается технической составляющей, то здесь роботы могут справиться с этой задачей уже сегодня".

А вот с медициной как раз - вопрос открытый. Врачебное сообщество не спешит с восторгом встречать новый проект. Ведь если сшить ткани или сосуды возможно, то восстановить травмированный спинной мозг пока не под силу никому.

Алексей Кащеев, заведующий отделением нейрохирургии университетской клиники МГУ: "Все эти технологии, которые описываются в этом ролике, по отдельности существуют, но пока что наука не обладает способом сшить спинной мозг с головным. Я, как спинальный хирург, вижу множество пациентов с последствиями серьёзной спинальной травмы, и мы не можем помочь им именно из-за того, что наука пока не умеет восстанавливать нервную ткань".

Тем не менее, интерес к теме огромный. В 50-х годах московский доктор Владимир Демихов создавал двухголовых собак – 20 особей. Он пересаживал на живого пса часть другой собаки с головой, плечами и передними лапами. Обе головы дышали, играли и лакали молоко. Но через месяц собаки погибали из-за отторжения тканей. Голову макаке-резусу пересадил американец Роберт Уайт. Обезьяна прожила восемь дней, но не могла двигаться из-за невозможности сохранить связь между спинным и головным мозгом. Китаец Жэнь Сяопин, пересаживал головы мышам в 2013 году. А в 2015 году итальянский нейрохирург Серджио Канаверо объявил, что вскоре намерен провести трансплантацию головы человека.

Серджио Канаверо, нейрохирург: "Я просто хочу отрезать голову, потому что, моё тело больное, и установить, скажем, на ваше, здоровое. Как вы думаете, она будет здесь смотреться нормально?".

Добровольцем для почти гарантированно смертельной процедуры был 30-летний инженер из России Валерий Спиридонов, страдающий спинально-мышечной атрофией. Но операцию сначала отложили, а потом и сам Валерий отказался от этой идеи. Он женился, родил ребёнка и рисковать не захотел. Однако, в США уже есть компании, которые готовы хранить замороженную голову умершего человека до тех пор, пока учёные не найдут способ пришить её к новому телу. И даже есть клиенты, которые этой услугой уже воспользовались, рассчитывая воскреснуть, пусть не через 10, но через 100, или даже 200 лет.