Россия доставила в Мьянму аэромобильный госпиталь

Спецборт МЧС России с аэромобильным госпиталем прибыл в Мьянму. Прилетела также дополнительная группа спасателей. Об этом ТАСС сообщил руководитель сводного отряда МЧС Сергей Воронцов.

Госпиталь включает в себя реанимационный, терапевтический и перевязочный блоки. Ранее по распоряжению президента Владимира Путина в Мьянму уже были отправлены два борта МЧС со спасателями, кинологами и техникой.

28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение амплитудой около восьми. Число погибших приближается к двум тысячам. Толчки ощущались в соседних странах Юго-Восточной Азии.

29 марта днём произошло ещё одно землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр находился в 19 километрах к юго-западу от столицы страны.