Решение о создании временного управления на Украине принимает Совбез ООН. Об этом сообщил глава департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

Дипломат напомнил о создании подобных временных администраций по линии ООН. Такое уже было в Камбодже, Восточном Тиморе, в Восточной Славонии, Бараньи и Западном Среме. Для введения внешнего управления, по словам Логвинова, необходимы договорённости между сторонами конфликта. Соглашение может быть достигнуто напрямую или через посредников, передаёт ТАСС.

На этой неделе президент Владимир Путин предложил обсудить идею введения на Украине внешнего управления. Дело в том, что срок президентских полномочий Владимира Зеленского истёк в мае 2024 года. Выборов главы государства с тех пор на Украине не проводилось, поэтому нахождение Зеленского на посту президента не имеет под собой легитимных оснований.