Нацист, сексист, ликвидатор рабочих мест и убийца демократии. Теперь это всё не только о Трампе, но и о его правой руке - Илоне Маске. Организованное Демпартией якобы народное сопротивление новой администрации собирает хоть и не многочисленные, зато регулярные митинги.

Народное недовольство продемократические СМИ подпитывают информацией о всё новых сокращениях рабочих мест. Этим как раз занимается департамент эффективности, который возглавляет Маск. В числе первых он задумал ликвидировать агентство USAID, которое транжирило деньги налогоплательщиков на сомнительные проекты и цветные революции по всему миру. Апелляционный суд США разрешил Маску продолжить сокращения в этой структуре.

Скандал с утечкой конфиденциальной информации об ударах по йеменским хуситам тоже искусственно подогревается. Хотя Трамп уже не раз заявлял, что из-за охоты на ведьм, увольнять членов своей команды не будет. К главе Пентагона решили подобраться с другой стороны - через жену. Пресса раздувает историю о том, что Пит Хегсит приводил супругу на встречи с иностранными военными. Министр обороны США пока это не комментирует.

100 дней второго президентства Трампа не за горами. А пока, кроме скандалов, в которых увязла его администрация, похвастаться нечем. Во внешней политике - одни декларативные заявления. Правда, теперь уже с военными угрозами. Например, в адрес Гренландии, которую Трамп обещает сделать американской.

Про сделку века с Украиной по редкоземельным металлам Трамп пока помалкивает. Его министр финансов обещал, что соглашение будет подписано на следующей неделе. Но Киев вновь саботирует. Точно так же как мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, который действует с 18 марта. Боевики Зеленского его регулярно нарушают, а главарь режима на голубом глазу призывает принудить к миру Россию. Говоря о мире, Зеленский продолжает отлов мужчин на улицах украинских городов. А генштаб ВСУ похвастался весьма сомнительным достижением. Первая девушка подписала военный контракт для молодёжи, не подлежащей мобилизации по возрасту.