Российские спасатели ищут выживших при землетрясении в Мьянме

Российские спасатели приступили к работе в пострадавшей от мощного землетрясения Мьянме. Передовая группа направлена в область Мандалай, где жертв и разрушений больше всего. Бойцы МЧС уверены: шансы найти под завалами выживших на вторые сутки после катастрофы ещё есть. Поисково-спасательные работы продолжаются и в соседнем Таиланде.

Три Ил-76 МЧС России приземлились в Нейпьидо - столице Мьянмы - в четырёхстах километрах от города Мандалай, который пострадал от землетрясения сильней остальных. В отряде - 120 специалистов: это спасатели, кинологи, а также врачи, которые будут работать в аэромобильном госпитале. Сотрудники МЧС привезли всё необходимое оборудование и инструменты. Операцию по поиску и спасению людей будут вести круглосуточно, в три смены.

У местных ведомств попросту нет ресурсов в нужном количестве - ни технических, ни человеческих - для ликвидации последствий катастрофы такого масштаба. В Мандалае подземные толчки были магнитудой 8,2. Число жертв постоянно растёт - уже сейчас оно приближается к двум тысячам, почти три с половиной тысячи пострадали. Спасатели продолжают извлекать людей из-под обломков: живых и погибших.

В Бангкоке тоже идёт спасательная операция. Разбирают руины 30-этажного здания, 79 человек числятся пропавшими без вести. Неподалёку развёрнут оперативный штаб и полевой госпиталь, куда благотворительные организации и местные предприниматели подвозят продукты и воду. По последним данным, число погибших возросло до 17 человек. Под завалами удалось обнаружить 15 выживших.