В Петербурге расследуют очередное дело о расчленении женщины

Жестокое преступление в Санкт-Петербурге. Пенсионерку убили в квартире, которую она сдавала. Главный подозреваемый - арендатор. Он был задержан, когда пытался спрятать тело погибшей. Мужчине уже предъявлены обвинения.

Известно, что квартира, в которой произошло убийство, принадлежала погибшей женщине, уроженке города Кемь. Она сдавала жильё пенсионеру. Накануне днём его на выходе из парадной задержал сотрудник полиции - стражу порядка показалось подозрительным поведение мужчины:

"Участковым уполномоченным полиции был остановлен 77-летний мужчина с продуктовой тележкой, в которой были обнаружены фрагменты человеческого тела. На место задержания незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В квартире, расположенной в этой же парадной, где проживал задержанный, также обнаружены человеческие останки", - сообщила старший помощник руководителя Главного управления по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации ГСУ СК России по Петербургу Юлия Кольникова.

Фрагменты тела убитой женщины обнаружили также и в мусорном баке рядом с домом. По предварительной информации, трагедия произошла из-за ссоры между арендатором и хозяйкой квартиры. По словам соседей, мужчина систематически задерживал оплату за проживание, а также устроил беспорядок в квартире и сломал бытовую технику. Женщина была намерена расторгнуть договор аренды.

Про погибшую известно, что ей было 64 года, женщина вела очень активный образ жизни, любила путешествовать и даже была моделью модного дома. Она сама шила костюмы в стиле английской викторианской эпохи. По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.