Собянин рассказал о строительстве второго вестибюля станции "Рижская"

О масштабном проекте в центре Москвы рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин. Около пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка возводят второй вестибюль станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро.

Работы очень сложные, так как рядом плотная городская застройка, крупные автомагистрали и действующие станции подземки. Новый вестибюль соединят с платформой длинным тоннелем с эскалаторами, пересадка между разными видами транспорта станет удобнее.

В кассовом зале разместят витражи с художественным панно. Там будут изображены исторические сооружения в районе Рижской площади.