Собянин поздравил мусульман с праздником разговения

Мусульмане всего мира сегодня отмечают один из главных религиозных праздников - Ураза-байрам. Он знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан. Праздничные молитвы с утра проходят во всех мечетях. Поздравления направил Владимир Путин. В своей телеграмме глава государства отметил: российские последователи ислама бережно относятся к богатому духовному историческому наследию предков, чтут традиции и вносят значимый вклад в развитие страны.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских мусульман с праздником. Он отметил, что Ураза-байрам воплощает в себе любовь к ближнему, милосердие и добрососедство. Мусульманская община активно участвует в общественной, культурной и благотворительной жизни Москвы, вносит большой вклад в укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, отметил Собянин.

В Москве центром торжеств стала Соборная мечеть, где с обращением выступил глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. После намаза, по традиции, верующие накрывают праздничные столы, приглашают гостей, дарят подарки, а также помогают нуждающимся и просят друг у друга прощения. Отмечают праздник Ураза-байрам три дня, сообщает "ТВ Центр".