Родителей обязали оплачивать счета своих детей за жильё

Верховный суд обязал родителей оплачивать услуги ЖКХ за детей, живущих отдельно. Речь идёт только о несовершеннолетних детях, говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам.

При этом несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут оплачивать счета за коммунальные услуги самостоятельно.

Суд отреагировал на прецедент в Томске. Там местный житель вёл спор с ТСЖ и накопил долг за услуги ЖКХ в размере 445 тысяч рублей.

Суд первой инстанции взыскал средства с должника и его матери, с которой он жил. Задолженность начала копиться, когда ответчик был несовершеннолетним.