Замглавы администрации Архангельской области умер после игры в хоккей

Замглавы администрации Архангельской области Владимир Ананьев умер после того, как сыграл в хоккей. Как выяснил SHOT, накануне 66-летний чиновник принимал участие в хоккейном матче во Дворце спорта, команда регионального правительства встречалась с командой "Т-54".

На 19-й минуте матча Ананьеву стало плохо, он упал на лёд. Прибывшие по вызову врачи быстро доставили его в больницу, но реанимационные мероприятия не помогли.

Ананьев 25 лет проработал в региональной прокуратуре, был помощником прокурора Ломоносовского района, начальником отдела и начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства. Затем занимал пост замглавы администрации Архангельской области.