В Москве простились с военкором Первого канала Анной Прокофьевой

В Москве простились с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой. Её похоронили на Троекуровском кладбище.

На траурной церемонии присутствовали десятки коллег из столичных и федеральных СМИ. Траурные венки прислали президент Владимир Путин и глава Минобороны Андрей Белоусов, сообщает ТАСС.

Прокофьева погибла 26 марта при подготовке репортажа из Белгородской области. Съёмочная группа Первого канала подорвалась на мине. Также ранения получил оператор Дмитрий Волков. Прокофьевой было 35 лет.

На этой неделе ещё погиб оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов. Смертельные травмы также получил водитель съёмочной группы Александр Сиркели. Жертвой военного преступления ВСУ стал и корреспондент "Известий" Александр Федорчак.