За год в Москве отремонтировали 13 библиотек

В прошлом году в Москве отремонтированы 13 библиотек. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что сегодня библиотеки стали настоящими интеллектуальными площадками: в них можно не только найти нужную книгу, но и позаниматься в кружках и секциях. Московские библиотеки находятся в шаговой доступности.

Они подключены к городской сети Wi-Fi и Национальной электронной библиотеке. Их постоянно пополняют книгами - лауреатами и номинантами литературных премий. Найти и забронировать нужное издание можно в электронном сервисе "Библиотеки Москвы".