Трамп разразился новыми угрозами в адрес России

Дональд Трамп пригрозил запретом на ведение бизнеса с США импортёрам нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине, сообщает NBC News. Глава Белого дома также пообещал ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из России.

При этом президент США заявил, что планирует вскоре снова поговорить с Владимиром Путиным на тему урегулирования ситуации на Украине.

Ранее Трамп грозился России новым санкциями в случае продолжения конфликта на Украине. Две недели назад, после телефонного разговора Путина и Трампа было объявлено так называемое энергетическое перемирие – Россия и Украина обязались не наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Армия России по приказу президента с 18 марта прекратила удары по энергообъектам на Украине. ВСУ, напротив, неоднократно нарушали обязательства. Только накануне, 29 марта Минобороны России сообщило об ударах по шести объектам на территории Белгородской области.