Иран отказался от прямых переговоров с США

Иран отказал США в прямых переговорах о ядерной программе. Об этом говорится в письме, которое Тегеран направил Дональду Трампу, сообщает агентство IRNA.

В послании было заявлено, что путь непрямых переговоров открыт, и было подчеркнуто, что Иран никогда не уклонялся от переговоров и только нарушение обязательств со стороны Вашингтона вызвало проблемы в организации диалога.

Сегодня же глава Белого дома в интервью телеканалу NBC News пригрозил Тегерану не виданными ранее бомбардировками, если США и Иран не заключат ядерную сделку.

В начале марта Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Он предложил заключить с Тегераном соглашение по ядерному статусу страны.