Роспотребнадзор: эпидемиологическая ситуация в России по группе респираторных инфекций стабильна

Эпидемиологическая ситуация в России по группе респираторных инфекций стабильна. Об этом в понедельник, 31 марта, сообщил Роспотребнадзор.

"В России наблюдается стойкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19: на последней неделе зарегистрировано 3 тысячи случаев, что на 20,2% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Также отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 10,8% за последнюю неделю. Зафиксировано сокращение числа госпитализаций, которое составило 8,6%", — сообщили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали о новом неизвестном вирусе, вызывающим кашель с кровью и повышение температуры.