Флагман Тихоокеанского флота "Варяг" провел плановые учения в Японском море

Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг" провел плановые учения в акватории Японского моря. Экипаж выполнил стрельбу из 130-миллиметровой артиллерийской установки АК-130 по береговым целям на острове Желтухина.

Огонь вели как по видимым, та и по замаскированным мишеням. Для защиты от ответного удара условного противника были выставлены радиоэлектронные помехи.

Также в ходе учения моряки "Варяга" обнаружили и обезвредили плавающую мину. Для ее уничтожения использовались шестиствольные автоматические корабельные установки АК-630.