Крупный пожар всю ночь тушили в Вологде

В Вологде спасатели минувшей ночью несколько часов тушили крупный пожар - горело здание ночного клуба. Огонь быстро распространился на площади порядка 900 квадратных метров.

Зарево было видно из разных точек города. По предварительным данным, все началось на кухне, там вспыхнуло масло во фритюрнице. Сначала сотрудники сами пытались сбить пламя, но безуспешно.

Ликвидация возгорания потребовала сил семи пожарных расчетов. Из клуба самостоятельно эвакуировались 15 человек - персонал и посетители. В результате ЧП никто не пострадал.