После стрельбы в Мурманске возбуждено уголовное дело

В центре Мурманска в воскресенье вечером работали все спецслужбы города. С крыши одного из зданий мужчина открыл беспорядочную стрельбу по припаркованным автомобилям и окнам жилых домов. Вход на крышу злоумышленник перекрыл колючей проволокой.

По данным Следственного комитета, он отказался вступать в переговоры с правоохранителями, поэтому было принято решение о его нейтрализации.

Стрелявшим оказался местный житель 1981 года рождения. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. На месте происшествия обнаружены две единицы огнестрельного оружия и большое количество отстрелянных гильз.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.