Практически весь европейский запад поставлен "под ружье" для того, чтобы на своих штыках продлить жизнь режима Зеленского. Об этом заявил глава нашего Министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью для проекта "Без срока давности. Фронт без линии фронта". По его словам, как и во времена Гитлера, это делается под нацистскими флагами, с шевронами "СС" дивизии "Мертвая голова".

Сергей Лавров подчеркнул, что ослабление конкурентов - это традиционная позиция Запада, а инстинкты правящего класса в Европе наглядно проявляются в том, что сейчас происходит на Украине - в конфликте, который Запад руками киевского режима развязал против нашей страны.

Глава российского МИДа напомнил, что и Наполеон, и Гитлер также вовлекали в свои войны граждан других стран - французы участвовали в карательных операциях, а испанцы - в блокаде Ленинграда. Отдельно Сергей Лавров остановился на стремлении Запада переписать историю и уравнять преступников с настоящими освободителями Европы.