Лавров: Реабилитация нацизма становится одной из опорных точек Запада

Практически весь европейский запад поставлен "под ружье" для того, чтобы на своих штыках продлить жизнь режима Зеленского. Об этом заявил глава нашего Министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью для проекта "Без срока давности. Фронт без линии фронта". По его словам, как и во времена Гитлера, это делается под нацистскими флагами, с шевронами "СС" дивизии "Мертвая голова".

Сергей Лавров подчеркнул, что ослабление конкурентов - это традиционная позиция Запада, а инстинкты правящего класса в Европе наглядно проявляются в том, что сейчас происходит на Украине - в конфликте, который Запад руками киевского режима развязал против нашей страны.

Глава российского МИДа напомнил, что и Наполеон, и Гитлер также вовлекали в свои войны граждан других стран - французы участвовали в карательных операциях, а испанцы - в блокаде Ленинграда. Отдельно Сергей Лавров остановился на стремлении Запада переписать историю и уравнять преступников с настоящими освободителями Европы.

Не зря ведь реабилитация нацизма начинает становиться одной из опорных точек в позиции Запада в международных дискуссиях. По крайней мере, они голосуют против резолюции, которую Российская Федерация вместе со своими союзниками ежегодно вносит на Генеральную Ассамблею ООН. Эта резолюция требует не допустить героизации нацизма и прочих подобных расистских практик.