Сотрудники российского МЧС спасли из-под завалов женщину в Мьянме

В Мьянме сотрудники российского МЧС спасли из-под завалов живую женщину. Она провела под обломками разрушенного здания более 50 часов. Обнаружить ее помогла поисковая собака.

Спасатели все ночь пробирались к пострадавшей через груды бетона. Сотрудники МЧС вместе с китайскими коллегами работали с риском для жизни - в стране все еще продолжаются афтершоки.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу, погибли более 1700 человек. По поручению Владимира Путина в Мьянму прибыли два самолета с нашими спасателями. Они привезли также необходимое оборудование для ликвидации последствий разгула стихии. Более 120 российских специалистов работают в наиболее пострадавшем районе - городе Мандалай.