Сотрудники российского МЧС спасли из-под завалов женщину в Мьянме

В Мьянме сотрудники российского МЧС спасли из-под завалов живую женщину. Она провела под обломками разрушенного здания более 50 часов. Обнаружить ее помогла поисковая собака.
Спасатели все ночь пробирались к пострадавшей через груды бетона. Сотрудники МЧС вместе с китайскими коллегами работали с риском для жизни - в стране все еще продолжаются афтершоки.
Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу, погибли более 1700 человек. По поручению Владимира Путина в Мьянму прибыли два самолета с нашими спасателями. Они привезли также необходимое оборудование для ликвидации последствий разгула стихии. Более 120 российских специалистов работают в наиболее пострадавшем районе - городе Мандалай.
"Место уже для расположения лагеря мы определили, это стадион. Площадка будет позволять развернуть все силы и средства отряда с учетом наращивания группировок, которые будут прибывать. А также аэромобильного госпиталя. Опыт у группировки, которая собралась здесь, колоссальный. По всему миру десятки операций, сотни спасенных людей. Все заточены на то, чтобы работать, спасать, помогать людям", - отметил Сергей Воронцов, руководитель сводного отряда МЧС России.