Представлены новые герои СВО.

Рядовой Даниил Ковалев, действуя в составе подразделения, скрытно пробрался во фланг противника, атаковал опорный пункт и уничтожил часть боевиков, удерживающих оборону. Наши военнослужащие ворвались в укрепрайон, выбив врага с занимаемых позиций. Даниил грамотно организовал огневую точку и, отражая атаки противника, смог удержать опорный пункт до подхода основных сил.

Сержант Александр Малютин, командуя экипажем танка, в ходе выполнения поставленных задач уничтожил долговременные огневые точки противника и прорвал его оборону. Также Александр ликвидировал две минометные позиции врага вместе с расчетами. Развивая наступление, наши военнослужащие сковали действия боевиков и обеспечили проход наших основных сил вглубь обороны противника.