Российские военные уверенно продвигаются вглубь обороны противника в зоне спецоперации. Штурмовые отряды при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю практически на всех участках фронта, заняв стратегически важные рубежи.

В Запорожской области операторы FPV-дронов перехватили вражеский беспилотник и отправили его назад в опорный пункт неприятеля, который был уничтожен точным попаданием. Так же эффективно наши расчеты БПЛА ведут воздушную разведку и обеспечивают прикрытие штурмовым отрядам.

На красноармейском направлении в ходе наступления экипажи дронов поразили скопление бронетехники и радио-ретранслятор ВСУ, скрытые в лесополосе.

Мощные удары по неонацистам наносит артиллЕрия. Расчеты 152-миллиметровых самоходных пушек "Гиацинт" в ходе огневой поддержки пехоты уничтожили замаскированную гаубицу М-777, радиолокационную станцию и пункт управления БПЛА противника. Работали на расстоянии до 30 километров, корректируя огонь в режиме реального времени.

В курском приграничье не дают врагу поднять головы наши десантники. Минобороны опубликовало кадры освобождения села Гоголевка. Оттуда неприятеля выбили при поддержке авиации и артиллерии передовые отряды. Они установили флаг ВДВ на мемориальном комплексе, посвященном Великой Отечественной войне. На освобожденных от неонацистов территориях идет разминирование. В Суджанском районе саперы ежедневно уничтожают мины, растяжки и другие ловушки, которые оставили после себя украинские боевики.