Новые вызовы: как в России борются с кибермошенниками

Пожалуй, столь системного подхода к борьбе с кибермошенничеством в российских законах еще не было. Отдельные решения вроде самозапрета на получение кредита лишь немного ограничивали поле маневра злоумышленников. Теперь их попробовали связать по рукам и ногам. Искусственный интеллект теперь на вооружении не только у мошенников, но и у государства. Единая информационная система, создание которой предполагает закон, должна рубить под корень даже попытки телефонного мошенничества.

"Система, которая внутри себя соберет ряд модулей из разных федеральных органов исполнительной власти - из Центрального банка, из Минцифры, от сотовых операторов - будет с помощью технологий искусственного интеллекта определять те или иные опасные номера телефонов. Задача этой системы - сделать так, чтобы вам этот звонок вообще не прошел и вы его не увидели на телефоне", - объяснил Антон Ткачев, первый заместитель председателя комитета ГД по информационной политике и связи.

Искусственный интеллект станет следить и за потенциальными жертвами. Если обычное финансовое поведение клиента банка вдруг поменяется, это станет сигналом тревоги для финансового учреждения.

"Бабушка получает пенсию на карту каждый месяц. И вдруг бабушка приходит в банкомат и снимает всю сумму. Явно эта сделка сомнительна. Соответственно, она блокируется до выяснения причин", - уточнил Ярослав Нилов, председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов.

Впрочем, не только доверчивых бабушек нужно защищать от мошенников. На днях им удалось обмануть известного комика Андрея Бебуришвили. Злоумышленники поэтапно действовали сначала от имени "Почты России", потом Госуслуг и наконец ФСБ. Обвинили стендапера в финансировании ВСУ. Пригрозили уголовным делом. Выудили у него более 5 миллионов рублей.

Новый закон позволяет исключить ситуацию, когда жертва остается с мошенником один на один. Клиентам банков разрешается назначить себе своего рода финансового опекуна, без согласия которого крупные операции станут невозможны. Значит, мошенники уже не смогут действовать как они любят - нахрапом, не давая человеку опомниться. Так, например, во время телефонного разговора СМС с кодами подтверждения не придут. А значит, и выудить их так просто уже не получится.

Иностранные мессенджеры законодатель вообще попробовал сделать зоной, свободной от мошенников. По крайней мере тех, которые представляются сотрудниками официальных структур. Теперь финансовым организациям, операторам связи и цифровых платформ, крупным агрегаторам товаров и услуг просто нельзя будет общаться с клиентами через зарубежные приложения. То же самое касается и органов госвласти. Под ограничение попадают даже школы. Родительские чаты не запрещаются, но вот учителей там уже не будет. Впрочем, образовательные учреждения уже несколько месяцев как переходят на относительно новую платформу "Сферум".

Под запрет пользования иностранными мессенджерами попадают и страховщики - как некредитные финансовые организации. Впрочем, представители отрасли больших проблем тут не видят. Даже если за границей человек попал в беду, остается много других способов связи - телефоны, в том числе местные, электронная почта, личный кабинет на сайте компании.

"Каждый страховщик оценит возможности своей компании - какие конкретно средства связи они смогут ввести для коммуникации со своими клиентами. Но мы можем вас заверить, что даже те, которые сейчас существуют, - их больше, чем достаточно", - говорит Анна Романова, директор департамента развития ДМС и страхования путешествующих Всероссийского союза страховщиков.

К большей ответственности законодатель призывает и самих граждан. Так, теперь, свои сим-карты нельзя будет передавать никому, кроме близких родственников. Но зато через "Госуслуги" станет возможным установить самозапрет на их дистанционное оформление.

Эксперты в целом положительно оценивают принятые Госдумой нововведения, однако и подводные камни тоже замечают. Например, как на практике будет осуществляться обязательная маркировка входящего вызова от тех же органов госвласти.

"Есть большой риск того, что операторы сотовой связи не смогут полностью гарантировать безопасность идентификации", - указал Генрих Девяткин, кандидат юридических наук.

Впрочем, предусмотреть все ситуации без исключения просто невозможно. В Госдуме уже сейчас заявляют, что в закон придется регулярно вносить изменения, исходя из новых вызовов, что бросают мошенники. Депутаты обещают держать руку на пульсе.