ПВО сбила за ночь 66 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. В течение минувшей ночи ПВО перехватила и уничтожила 66 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что больше всего дронов сбито над приграничными регионами. Над территорией Брянской области уничтожен 41 беспилотный летательный аппарат ВСУ. Один беспилотник ликвидирован над Курской областью, а над Калужской областью перехвачено 24 украинских дрона.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил в Telegram, что 24 беспилотника уничтожены минувшей ночью силами ПВО над территорией Кировского района. По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет.