Трамп: Путин хочет заключить сделку

Дональд Трамп ответил на ряд вопросов журналистского пула Белого дома. В частности, у него спросили, есть ли для России какие-то конкретные сроки, касающиеся установки режима прекращения огня на Украине. Американский лидер ответил, что есть "психологический крайний срок". Также он признался, что не будет рад, если поймет, что Россия затягивает время.

По мнению американского президента, его российский коллега хочет заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

"Полагаю, что Путин хочет заключить сделку", - заявил Трамп.

Ранее он пригрозил запретом на ведение бизнеса с США импортерам нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине. Глава Белого дома также пообещал ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из России. При этом президент США заявил, что планирует вскоре снова поговорить с Владимиром Путиным на тему урегулирования ситуации на Украине.

Напомним, российская армия по приказу президента с 18 марта прекратила удары по энергообъектам на Украине. ВСУ, напротив, неоднократно нарушали обязательства.