В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о новом вирусе с кашлем и кровью

Все началось с того, что в ряде новостных телеграм-каналов распространилась информация о том, что якобы в России появился неизвестный вирус, будто бы вызывающий кашель с кровью и высокую температуру. Роспотребнадзор оперативно ответил, что взял эту информацию под контроль.

Сейчас же ведомство выступило с новым комментарием. Согласно данным Роспотребнадзора, волноваться о новом вирусе не нужно.

"В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна и полностью контролируема. Отмечается снижение уровня заболеваемости. Эпидемиологическая обстановка по данной группе инфекций в Москве также стабильна", - сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

При этом в ведомстве отметили, что активность вирусов гриппа B и A (H1N1) сохраняется.