Украинские формирования сдают позиции в населенном пункте Гуево в Курской области. Противник безуспешно пытается удержать село, но командование понимает, что Гуево они сдадут. Об этом сообщил источник РИА Новости в группировке войск "Север".

В населенном пункте остаются стрелковые подразделения, которые противник пытается вывезти. Эти формирования ВСУ военнослужащие российской группировки "Север" вытесняют к окраинам.

В свою очередь, агентство ТАСС сообщает со ссылкой на источник в силовых структурах, что в районе хутора Олешня, в лесополосах на восточной и юго-восточной окраинах, ВСУ рассредоточили сводные отряды. Российские войска наносят удары по живой силе противника, продолжая перемалывать личный состав ВСУ.