ЕС не успел "переобуться в воздухе" и теперь может разрушиться

Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов высказал мнение, что с приходом новой американской администрации Евросоюз не успел "переобуться в воздухе", в результате это может привезти к самым печальным для него последствиям.

"Что касается решимости Брюсселя идти до конца - это, скорее, движение к саморазрушению ЕС", - заключил Логвинов.

Он также высказал мнение, что в Европе "делают ставку не столько на Зеленского или Украину, сколько на долгосрочную конфронтацию с нашей страной", передает ТАСС.

Ранее Кирилл Логвинов прокомментировал возможность введения на Украине внешнего управления. По его мнению, такое решение принимает Совбез ООН. Дипломат напомнил о создании подобных временных администраций по линии ООН. Такое уже было в Камбодже, Восточном Тиморе, в Восточной Славонии, Бараньи и Западном Среме. Для введения внешнего управления, по словам Логвинова, необходимы договоренности между сторонами конфликта. Соглашение может быть достигнуто напрямую или через посредников