Запад усомнился в причастности Москвы к повреждению подводных кабелей

На Западе так и не нашли доказательств причастности России к уничтожению подводных кабелей и трубопроводов в Балтийском море. Как пишет The Wall Street Journal, подозрения в странах НАТО все еще высоки. Однако никаких свидетельств того, что Москва заказала или организовала диверсии, нет.

Издание напоминает, что в январе, после того, как несколько подводных кабелей и трубопроводов были повреждены, Североатлантический альянс начал новую операцию Baltic Sentry. Это миссия по патрулированию внутренних морей, которые члены НАТО делят с Россией.

Кроме того, ранее страны НАТО договорились о создании новой миссии морского патрулирования в Балтийском море. Ее назвали Navy Policing. Отмечается, что миссия будет организована по образцу операции воздушного патрулирования Air Policing.