Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс строительных проектов

Сегодня в Москве стартовал приём заявок на конкурс "Лучший реализованный проект в области строительства". Подробности рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

В соревновании представлены 11 номинаций, среди которых: благоустройство общественных пространств и природных территорий; программа реновации, объекты метрополитена и железнодорожного транспорта, а также спортивные сооружения.

Также выберут два "Проекта года". Один из них определят москвичи в проекте "Активный гражданин", а другой - члены Городской конкурсной комиссии. Приём заявок завершится в конце мая, а церемония награждения по традиции пройдёт в августе накануне Дня строителя.

Соревнование проводится уже в 26-й раз. За всё время в нём приняли участие свыше трёх тысяч шестисот проектов.