"Это тяжелый диагноз": Шуров рассказал о состоянии Губина

Новым героем программы Елены Ханги стал психиатр-нарколог Василий Шуров. Он заявил, что у многих представителей отечественном шоу-бизнеса есть проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. Однако далеко не все сознают масштабы бедствия. Так, в беседе Шуров назвал нескольких знаменитостей, которым реально нужна помощь. В списке оказался певец Андрей Губин. По мнению Шурова, проблемы у него гораздо серьезнее, чем он пытается представить.

"Он продемонстрировал все феномены, свойственные одному тяжелом психиатрическому заболеванию: бред преследования, аффективные расстройства, галлюцинации, агрессия на журналистов, когда он не давал им закончить, соскальзывал со смысла. С точки зрения психиатрии — это тяжелый диагноз, его зависимости тут не имеют роли", - заявил специалист.

По его мнению, о возвращении Андрея Губина на сцену и речи идти не может. Шуров уверен, что артисту нужно соответствующее психиатрическое лечение.

Также зашла речь об Анастасии Волочковой. В Сети уже долгое время ходят упорные слухи о злоупотреблении балериной алкоголя. Сама артистка, впрочем, категорически отметает все разговоры о ее проблемах. Шуров, который некоторое время назад был у Волочковой дома и общался с ней лично, сказал:

"Там уже алкогольная болезнь мозга, полное отсутствие критики. Достучаться невозможно, мы общались, там полное отрицание и человек-стена. И она врет в лицо".