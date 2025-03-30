Трамп пообещал Зеленскому большие проблемы в случае отказа от сделки

Дональд Трамп считает, что Владимир Зеленский хочет отказаться от соглашения с Вашингтоном по редкоземельным металлам. Если украинский лидер решится на такой шаг, у него возникнут некоторые проблемы. Очень большие проблемы, приводит слова президента США агентство Reuters.

Ранее Зеленский обвинил американскую администрацию в том, что она изменила условия соглашения. Кроме того, украинский лидер заявил, что рассматривает ранее предоставленную Вашингтоном помощь не как долг, а как грант.

В Верховной раде Украины на прошлой неделе заявили, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, подготовленный США, не в пользу Киева. По словам депутатов, в документе нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. При этом он предполагает участие Вашингтона в управлении добычей всех ископаемых, включая нефть и газ.