Казалось, от дрона ВСУ уже не скрыться. Беспилотник со взрывчаткой гнался за пикапом минут 15. Машина прыгала на кочках. Пули и картечь уходили мимо. Но вот удачный выстрел - и квадрокоптер противника удалось сбить. И вот так каждый день - наперегонки со смертью ради стариков в курском приграничье. Им необходимо привозить продукты, воду и лекарства.

Каждый боец и доброволец отчетливо осознают – любой выезд может стать последним. Но когда видят измученных и едва передвигающих ноги бабушек и дедушек, говорят себе – нет, не сегодня.

Обратная дорога в тыл. Кто согласился уехать, забирают с собой. Вдоль обочин рядами - противотанковые мины. Сотни метров колючей проволоки. Десятки сожженных танков, БМП, трактора курских фермеров и взорванные дома. Но это еще не все, что, убегая, оставили бандеровцы.

Окрестности деревни Погребки. От ВСУ ее освободили. От мин и снарядов - только предстоит. В поле саперы вывели "Уран". Это такой роботизированный комплекс. Перемалывая тралом землю, машина разбивает мины. Военные говорят - очищать от фугасов будут абсолютно все объекты, поля и леса.

В курском приграничье накануне освобождена Гоголевка. Сегодня десантники добивают врага в деревне Гуево. Хотя, по сути, фронт уже давно сместился в Сумскую область. Под огнем артиллерии и авиации базы ВСУ в Золочеве, Богодухове. Харькове. Уничтожены центр подготовки националистов, пункт дислокации иностранных наемников, склады и цеха сборки ударных дронов. Ликвидированы 170 боевиков. Точно установлено, что как минимум 10 из них - офицеры и инструкторы из стран НАТО.

А в эти минуты российские штурмовики окружают гарнизон ВСУ в Катериновке. Захвачены опорные пункты на подходах. Сожжена бронетехника. Говорят, брошенное на усиление националистов элитное подразделение сил специальных операций из Катериновки уже сбежало.