В школах и колледжах по всей России проходят уроки "Разговоры о важном", которые приурочены к празднованию 185-летия со дня рождения великого русского композитора Петра Чайковского.

Лекции для школьников и студентов проводят известные артисты и политические деятели. Музыка Петра Ильича оказала большое влияние на всю мировую культуру. Несмотря на многочисленные попытки стран запада ввести запрет на исполнение произведений композитора, бессмертные симфонии по-прежнему звучат на крупнейших мировых площадках.

В ходе уроков "Разговоры о важном" учащимся расскажут о творческом пути композитора и обсудят роль искусства в жизни человека. Мероприятия организовали при поддержке правительства республики Удмуртия - малой родины Чайковского.