Съемочная группа ТВЦ поучаствовала в спасении тюлененка

Детеныша балтийского серого тюленя нашли жители прибрежного поселка Большой Бор. Принесли домой, стали искать в интернете, как помочь. Оказалось, что обычная еда - коровье молоко, детская смесь - для щенка морского млекопитающего могут быть опасны. К счастью, в Ленинградской области есть специализированный центр по спасению таких животных.

В начале весны самки тюленей и нерп обзаводятся потомством, лежбища они устраивают вдали от берега. Из-за теплых зим лед в Финском заливе раскалывается быстрее, чем щенки успевают научиться плавать. Беспомощных детенышей часто относит от мам на тающих льдинках - таких иногда и находят на побережье. Это уже восьмой щенок, которого подобрали в Ленинградской области в марте, и заявки все поступают.

Береговая линия моря здесь тянется на сотни километров, специалисты Центра по спасению ластоногих сейчас не успевают оперативно выезжать по всем адресам. Они даже обратились за помощью к съемочной группе нашего телеканала - нам доверили забрать щенка у нашедших его людей и привезти в тюлений стационар. Сказали перед дорогой его обязательно "пролить". Это нужно, чтобы не допустить обезвоживания и чтобы детеныш не перегрелся в дороге. Все-таки его организм приспособлен для жизни на льду, поэтому он рождается с густым белым мехом, который потом выпадет. В этой своей шубе он поедет в багажнике автомобиля, где значительно теплее, чем на льду.

Тюлененка нашли почти у финской границы. Местные жители говорят: повезло, что щенка отнесло в Россию, а не в Финляндию. Из-за отсутствия русских туристов приграничные районы там давно опустели, люди перебрались в крупные города.

Предстоит проделать довольно долгий путь - около 200 километров. От места, где его нашли на побережье Финского залива, до Центра реабилитации ластоногих, где детенышу окажут квалифицированную помощь.

Специалисты предупредили, что тюлененку может стать жарко, и попросили выключить обогрев салона. В дороге наш пассажир вел себя сначала спокойно, но через какое-то время забеспокоился и захлопал ластами. Нам пришлось остановиться в середине пути, чтобы еще раз принять меры предосторожности.

И вот наконец приехали. Сам центр находится на базе водоочистного сооружения Санкт-Петербургского водоканала, это режимный объект. Посторонних туда не пускают. Специалист по уходу за ластоногими, Вячеслав выходит к нам с полотенцем.

Первичный осмотр, фото на память - и детеныш отправляется на лечение. Кстати, буквально следом за нами привезли еще одного пациента. Новорожденную самочку без мамы нашли любители зимних видов спорта, ее привезли прямо в чехле от своего снаряжения.

Все пациенты центра - а их будет еще немало в этом сезоне - пройдут необходимую реабилитацию. Их ждут отдых, сон и вкусная еда. Когда тюлени и нерпы потолстеют до нужной кондиции - это не менее 40 килограммов - всех отпустят на волю. И на этот тюлений выпускной обязательно пригласят всех тех, кто участвовал в спасении зверей.