Российские роботы уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР

ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ на краснолиманском направлении в районе поселка Ямполь в ДНР. Укрепления64-й бригады вооруженных сил Украины обнаружили разведывательные подразделения российской армии, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, было принято решение уничтожить личный состав ВСУ и фортификационные сооружения противника с помощью наземных роботизированных комплексов "Крот".

Военные отметили, что роботы показали высокую эффективность. Объекты противника были полностью уничтожены. Кроме того, подчеркнули в Минобороны, высокую эффективность комплекс "Крот" продемонстрировал и при разминировании подрывным способом заграждений противника.