Проклова раскрыла детали сложного разговора с Голубкиной

Елена Проклова приняла участие в съемках нового выпуска программы "Звезды сошлись". Она рассказала об Андрее Миронове и Ларисе Голубкиной. Для начала актриса призналась, что снималась с Мироновым в одном фильме, однако не знала, что у него есть жена и это Голубкина.

"Я свободная женщина, была не замужем. У меня склад скорее мужской: я делаю то, что мне нравится, не очень думая о последствиях", - призналась Проклова.

Она рассказала, как однажды Миронов представил ее Голубкиной, а затем они все вместе отправились в ресторан. Там-то жена прославленного актера и завела с Еленой Прокловой непростой разговор. Она прмяо спросила, собирается ли артистка забрать у нее мужа. Проклова не растерялась и ответила: "Ни в коем случае, спасибо, мне такой подарок... Я вам сочувствую".

Елена Проклова призналась, что и у нее и у Андрея Миронова были "мимолетные отношения". Актриса выразила мнение, что известный актер вообще не очень подходил на роль образцового семьянина. Проклова заявила, что не была влюблена в него.

"Андрюша прекрасный и замечательный, но мне кажется, что он был скорее мужчина для романа, чем мужчина для серьезной жизни. Есть те мужчины, которые всем нравятся, их любила вся страна", - заключила актриса.