Ракетный удар ВС России уничтожил РЛС в Сумской области

ВС России уничтожила украинскую РЛС в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав видео поражения объекта.

Как уточнили в военном ведомстве, российская разведка обнаружила украинскую многофункциональную радиолокационную станцию ieMHR RADA в районе населенного пункта Петрушевка Сумской области. Решение об ударе было принято после доразведки и подтверждения цели.

В результате точечного ракетного удара украинская РЛС была полностью уничтожена. Подчеркивается, что станция ликвидирована вместе с обслуживавшим ее персоналом.