Возбуждено уголовное дело после осквернения могилы военкора Федорчака в Крыму

В ночь на 31 марта в Крыму вандалы подожгли могилы военного корреспондента Александра Федорчака и еще трех бойцов спецоперации. Об этом сообщил глава администрации района Антон Кравец в своем официальном телеграм-канале.

В пресс-службе республиканского МВД уточнили, что огнем повреждены могильные кресты и уничтожены венки на захоронениях. В результате возбуждено уголовное дело, сообщает "МК".

"По данному факту отделом дознания ОМВД России по Нижнегорскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 28 марта в Крыму состоялось прощание с Александром Федорчаком. Проводить его в последний путь пришли родственники, друзья и коллеги.

Съемочная группа Александра попала под прицельный удар двух американских ракет HIMARS возле села Михайловка в ЛНР. Вместе с ним в результате атаки ВСУ погибли оператор и водитель телеканала "Звезда" и трое мирных жителей.

Федорчак находился на фронте с самого начала СВО. Его последний репортаж вышел за день до гибели - 23 марта.