Константин Эрнст: "Ушел и не жалею"

Константин Эрнст считается одним из самых именитых телевизионных менеджеров. Он продюсер многих знаковых программ и генеральный директор Первого канала. Однако мало кто помнит, что одно время Константин Эрнст работал ведущим. В новом интервью он признался, что не жалеет, что теперь не находится в объективе телекамер.

"Да я ведущим стал случайно. Долго искал ведущего для "Матадора", объясняя разным кандидатам, чего от них хочу. А потом понял, что мне проще самому и сделать. И уходить из кадра меня не заставляли. Ушел и не жалею. Телеведущий - это очень эгоманьячная профессия. А директор канала должен любить всех ведущих", - рассказал Эрнст "КП".

За долгое существование "первой" кнопки канал покинуло немало известных ведущих и артистов. Например, юморист Евгений Петросян, ведущие Андрей Малахов и Тимур Кизяков. По этому поводу Эрнст выразился так:

"Помню старую песню "Наутилуса" с замечательной фразой: "Спасибо, что ты ушла". Бывают люди, которые перерастают канал, а бывают каналы, которые перерастают своих ведущих".